Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler

Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler

Açıklamalarıyla olay olan şarkıcı Yılmaz Morgül, HDP binası önünde eylem yapan annelere destek veren ünlüleri eleştirdi. Morgül, "Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyledi.

16.09.2019 17:09
Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yılmaz Morgül, programda ilginç açıklamalarda bulundu.

DESTEK İÇİN GİDEN ÜNLÜLERİ HEDEF ALDI

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP binası önünde eylem yapan annelere destek vermek için Diyarbakır'a giden ünlüleri eleştirdi.

"TEK AMAÇLARI ÇARKLARINI DÖNDÜRMEK"

Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.

Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler
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YORUMLAR (11)

  • ADINIZI YAZIN:
    dogru söyluyorsun simdiye kadar kactane cocuk cocuklar kacirildi vede ölduruldu o zamannerdeydiler saygili analar babalar zamaninda karsi koysalardi simdi evlatlarimiz sagdi saygilarimla
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  • KIZGIN:
    Gitmeyin hiç biriniz bu vatanın birliği için çalışmıyorsunuz o yüzden sizin ikiyüzlü olmanızdan ve sadece menfaatiniz için sağa da sola da yalakalık yapmanızdan bıktık morgül sende iyi reklam aracı bulmuşsun kendine boş kaldın galiba . . .
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  • ANIL:
    geçen sene tren kazasında bir baba ve oğlu vardı o küçük çocuk gülben ergen oğlunun arkadaşı iken neden gülben ergen geride kalan anneye bir başsağlığı dilemez iken burada anlamam ( gitmesini yadırgamıyorum) ama reklam için gidiyorlar
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  • MUSTAFA:
    valla doğru söylemiş, gidenlerin hepside iktidar yalakası, hepside cebinin peşinde ordakileri düşündüklerinden değil.
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  • KENAN MERT:
    morgül anlamadım ki kalbim onlarla atıyor diyorsun gidene kızıyorsun sen televizyona çıkıyor söylüyorsun onlar sadece gidiyor. . . . hülya koçyiğit in reklama mı ihtiyacı var helal olsun çok sevdiğimiz o bir ünlü. . . senin gibi çok çok çok ünlüler topunuz toplanıp gitmeli ajdar morgul topluca toplu bir şekilde . .
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