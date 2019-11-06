Yılmaz Mahallesi'nde Taşkınlara Karşı Önlem Alındı

06.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:03

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre inşa ederken, dere yatakları yakınındaki yerleşimleri de güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile hem rüsubat uzaklaştırıldı hem de yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntısına karşı önlem alındı.

"MASKİ'nin çalışmalarını takdirle karşılıyorum"

Yılmaz Mahalle Muhtarı Ali Şengül "Dere temizliği, özellikle taşkın sıkıntısına çözüm olacak. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler