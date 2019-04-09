Yılmaz Erdoğan, Hayatını Kaybeden Zafer Çika'yı Unutmadı

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, 12 Mart'ta İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Yılmaz Erdoğan ise vefasını bir kez daha göstererek yönetmenliğini yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'deki oyunları Çika'ya ithaf etti.

"KOMEDYENİN YASI GÜLDÜRMEYLE OLUR"

Demet Akbağ ve Zafer Çika'nın yakın dostu Yılmaz Erdoğan, dün akşam Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünü, Zafer Çika'ya ithaf etti. Erdoğan, bölüm sonunda yaptığı konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Yılmaz Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Komedyenin yası güldürmeyle olur. Bugün Zafer Çika'nın anısına oynadık. Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın..."

"HAYAT ARKADAŞIM ZAFER'İM"

Eşi, trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, yaşadığı acıyı şu sözlerle tarif etmişti: "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim."

Yılmaz Erdoğan, cenazede yakın arkadaşı Zafer Çika'yı son yolculuğuna uğurlarken törende fenalaşan çiftin Ali adındaki oğlunu da sakinleştirmişti.