Yıllık izin süreleri 2021 kaç gündür? Yıllık izin hesaplama
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Yıllık izin süreleri 2021 kaç gündür? Yıllık izin hesaplama

04.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:20
Yıllık izin süreleri 2021 kaç gündür? Yıllık izin hesaplama

İşçilerin, yıl içerisinde dinlenmeleri için İş Kanununa göre yönetmelikle düzenlenmiş ücretli izin hakkıdır. İşçiler yıllık izin kullandıkları zamanlarda çalışmış gibi ücret alırlar. Peki, Yıllık izin süreleri 2021 kaç gündür? Yıllık izin hesaplama

4857 sayılı İş Yasası'nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Bu izin süreleri çalışanın işyerindeki çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Şimdi, Yıllık izin süreleri kaç gündür? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YILLIK İZİN SÜRELERİ 2021 KAÇ GÜNDÜR?

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

Çalışılan Yıl Süresi

Yıllık İzin Süresi

1 - 5 Yıla Kadar

14 Günden az olamaz

5 - 15 Yıla Kadar

20 Günden az olamaz

15 Yıl ve Fazlası

26 Günden az olamaz

4857 sayılı İş Yasası'nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık izne ait husus nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Nitelikleri gereği, bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık izin hükümleri uygulanmayacaktır.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Bununla birlikte 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.

YILLIK İZİN HESAPLAMA

Vefat etme ya da işten ayrılma gibi durumlarda kullanılamayan yıllık ücretli izin ücreti son brüt ücreti esas alınarak hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama işlemine fazla mesai ücreti, prim ya da ek yardım ücretleri gibi ücretlerin dahil edilmediğini bilmenizde fayda var.

Yıllık ücretli izin ücreti hesaplaması yapılırken asıl ücret hesaplamasında olduğu gibi SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintilerinin hesaba katılması gerekmektedir.

Söz konusu işçinin; SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi kesintisiyle Damga vergisi kesintisi de bu hesaplamaya dahil edilmektedir.

Örnek; Brüt ücreti 3000 TL olan Taner Beyin kalan yıllık izin hakkı 10 gündür. İşten çıkarıldığında kendisine kalan izin hakkı için yapılacak brüt ödeme miktarı;

3000/30 = 100 (Brüt günlük kazanç) 100x10 = 1000 TL olarak yapılacaktır.

Yıllık Ücretli İzin Süresi Sonraki Yıllara Devreder Mi?

Yıllık izin sürelerinin süresi içerisinde kullanılması esastır.

  • Anayasal bir hak olan yıllık izin hakkı işçinin dinlenmesi esasına dayalı olup, iş sözleşmesi devam ettiği sürece ücrete dönüşemez.
  • Yıllık izinlerin, işçi tarafından hak edildiği yıl içerisinde mutlaka kullanılması gerekmektedir.
  • İşçiler tarafından yıllık ücretli izne hak kazanılan yıl içerisinde yıllık izin süresini tamamını kullanmaması halinde kullanılmayan yıllık izin süresi herhangi bir kanuni düzenlememe olmamasına rağmen bir sonraki yıla devretmesinde ve devredilen sürelerin kullanılmasında engel teşkil edecek kanuni bir zorunluluk yoktur.

Yıllık Ücretli İzin Süresi Bölünebilir Mi?

  • Yıllık ücretli izin süreleri bölünerek kullanılabilmektedir.
  • Fakat bu bölünme sırasında bir takım farklı esaslar bulunmaktadır.
  • Yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü on (10) günden aşağı olmamak üzere bir bütün halinde kalan süreler ise kısım kısım kullanılabilecektir.
  • Örnek; Yıllık izin süresi 14 gün olan işçi yıllık izinin bir bölümünü on (10) gün olarak kullandıktan sonra kalan günleri işverenin onayı ile birlikte arzu ettiği şekilde kullanabilecektir.
  • Örnek; Yıllık izin süresi 26 gün olan işçi yıllık izin süresinin bir bölümünü on (10) gün olarak kullandıktan sonra kalan günleri işverenin onayı ile birlikte arzu ettiği şekilde kullanabilecektir.
  • Sonuç olarak yıllık ücretli izin süresi kaç gün olursa olsun işçi tarafından bu sürenin kısım kısım kullanılmak istenilmesi halinde yıllık ücretli izin süresinin bir kısmı on (10) günden aşağı olacak şekilde kullanılamaz.
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