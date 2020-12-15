Yıllardır karın ağrısı çeken Hakkarili genç, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
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Yıllardır karın ağrısı çeken Hakkarili genç, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

15.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:36
Yıllardır karın ağrısı çeken Hakkarili genç, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Hakkari'de yıllardır karın ağrısı ve mide rahatsızlığı olan 23 yaşındaki Şaban Yetiş, Hakkari Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle gerçekleştiren mide fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hakkari'de yıllardır karın ağrısı ve mide rahatsızlığı olan 23 yaşındaki Şaban Yetiş, Hakkari Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle gerçekleştiren mide fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Son yıllarda devletin yatırımlarıyla vatandaşların yaşam standartlarının yükseltildiği Hakkari'de sağlık alanında da büyük gelişmeler yaşandı.

Yeni teknolojiyle donatılan polikliniklerin açıldığı ve alanında uzman doktorların atandığı kentte, vatandaşlar çevre illere gitmeden bulundukları yerde tedavi olma imkanına kavuştu.

Mide rahatsızlığı nedeniyle daha önce çevre illerdeki bazı hastanelerde tedavi gören Şaban Yetiş, ağrılarının artması üzerine geçen hafta Hakkari Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde yemek borusu iltihabı ve mide fıtığı tanısı konulan Yetiş, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sefer Durucan ve Op. Dr. Ziya Orun Belibağlı tarafından kentte ilk kez kapalı yöntemle gerçekleştirilen mide fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Belibağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın önceki yıllarda karın ağrısı ve reflü şikayetiyle çeşitli merkezlere başvurduğunu söyledi.

Son olarak Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda hastada yemek borusu iltihabı ve mide fıtığı tespit edildiğini belirten Belibağlı, "Ameliyat önerdiğimizi hastamızın yatışı kabul etmesi üzerine onu ameliyata aldık. Karın bölgesinde 5 küçük delik açarak, laparoskopik dediğimiz kapalı teknik ile ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanın ameliyattan sonra bir sıkıntısı olmadı. Bu tür ameliyatlar genellikle büyükşehirlerdeki hastanelerde yapılıyor. Burada imkanlarımızı seferber edip hastamıza başka bir şehre gitmeden ameliyat olma fırsatı sunduk. Bu da kentte bir ilk oldu ve bunu başardığımız için mutluyuz. Hastanemiz şu anda büyük bir şehir hastanesinin imkanlarına sahip." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Yetiş ise 6 yıldır midesinden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Başarılı bir ameliyat geçirdim. Şu an iyi durumdayım. Artık istediğim her şeyi yiyip içebiliyorum. Eskiden tedavi için Van, Diyarbakır, Ankara'ya gidiyorduk. Burada çok başarılı doktorlarımız var. Allah doktorlarımızdan ve diğer sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Başka yere gitmemize gerek kalmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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