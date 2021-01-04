Yıllara meydan okuyan tarihi "düğmeli evler" restorasyonla ayağa kaldırılıyor
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Yıllara meydan okuyan tarihi "düğmeli evler" restorasyonla ayağa kaldırılıyor

04.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:16

Antalya'nın Akseki ilçesinde turistlerin ilgi odağı olan asırlık "düğmeli evler", restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde turistlerin ilgi odağı olan asırlık "düğmeli evler", restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Sarıhacılar Mahallesi'ndeki 300-400 yıllık "düğmeli evler"in gelecek nesillere aktarılması için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Aslına uygun, tarihi dokusu korunarak hummalı çalışmalar sonucu restore edilen yapılar, müze, otel, pansiyon, ev, konak, hediyelik ve yöresel ürünlerin satıldığı mekanlar olarak hizmet veriyor.

İnşaatı sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle "düğmeli ev" olarak nitelendirilen yapıların ayağa kaldırılması, bölge halkını da mutlu etti. Yıllara meydan okuyan "düğmeli evler", turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

"Bu evler film platosu gibi"

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine, her evin bir hikayesi, sundurmasından kapı tokmağına kadar her bir ayrıntının anlamı olduğunu söyledi.

Bunları yaşatmak için restorasyon çalışmalarının titiz yürütüldüğünü vurgulayan Özkan, "Bölgede çok sayıda ev var. Bu evler film platosu gibi, insanı adeta yüzyıl öncesine götürüyor. Burada turizm açısından canlı bir mekan oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Evlerimizin ayağa kalkması bizim için mutluluk kaynağı oldu"

Mahalle sakinlerinden Fatma Genç ise gerek mülk sahiplerinin gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle asırlık evlerin yaşatıldığını bildirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle mahallelerinde 13 evin projesinin yapıldığını aktaran Genç, "10 evimizin restorasyonu tamamlandı. Hibe şeklinde onarım yardımı alındı. Evlerimizin ayağa kalkması bizim için mutluluk kaynağı oldu." diye konuştu.

Evi restore edilen Ümmü Arıcı ise çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Devlet desteği sayesinde 400 yıllık evim yıkılmaktan kurtarıldı."dedi.

Mehmet Orhan Can ise mahallenin yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini belirterek, "Başlarda 3,5 binlerde olan ziyaretçi sayısı çok kısa sürede 40-50 binlere ulaştı. Bu artarak devam ediyor." diye konuştu.

Yıllara meydan okuyan tarihi 'düğmeli evler' restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Yıllara meydan okuyan tarihi 'düğmeli evler' restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Yıllara meydan okuyan tarihi 'düğmeli evler' restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Yıllara meydan okuyan tarihi 'düğmeli evler' restorasyonla ayağa kaldırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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