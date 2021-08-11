Yıllar sonra ekranlara dönüyor
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Yıllar sonra ekranlara dönüyor

Yıllar sonra ekranlara dönüyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Yıldız, yıllar sonra ekranlara döneceğini açıkladı. İşte detaylar...

Yıllar önce sunuculuk yapan Yıldız, önümüzdeki sezon ekranda olacağını söyledi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan ünlü sunucu, "1-2 gün içerisinde yeni televizyon projem belli olacak. Gündüz kuşağında program sunacağum. Hangi kanalda olacağımı şimdi söyleyeceğim ama dört büyük kanaldan biri olacak" dedi.

Bu arada İbrahim Tatlıses'ten boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Ayşegül Yıldız, işleri nedeniyle tamamen İstanbul'a yerleştiğini söyledi.

Yıllar sonra ekranlara dönüyor
Yıllar sonra ekranlara dönüyor

Kaynak: Snob Magazin

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