Yıllar önce Hz. Muhammed karikatürüyle tepki çeken Charlie Hebdo'dan, Fransız ordusunun yaşadığı kazaya ilişkin kızdıran karikatür

04.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27

Yıllar önce Hz. Muhammed'e ithafen yaptığı hakaret içerikli karikatürle tüm İslam coğrafyasının tepkisini çeken, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin ölümüyle ilgili yayınladığı karikatürler Fransa'da büyük tepkiye yol açtı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Thierry Burkhard, ölü askerlere atıfta bulunan karikatürlerle ilgili öfke dolu açıklamalar yaptı. Sözcü Burkhard, karikatürlerin, ölen askerlerin ailelerini derinden yaraladığını dile getirdi.

ASKERİ SLOGANA ATIFTA BULUNDULAR

Charlie Hebdo'nun internet sitesinde yayınlanan beş karikatürden birinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız bayrağına sarılı bir tabutun önünde resmedilmiş ve 'diğerlerinden farklı olmak için orduya katıldım' sloganı yer almıştı. Bu slogan, mevcut askeri kampanyalarda kullanılıyor.

FRANSA ORDUSUNUN YAŞADIĞI EN BÜYÜK KAZALARDAN BİRİ

Mali'de teöristleri hedef alan bir operasyon sırasından helikopterlerin çarpışması sonucu yaşanan kazada, 13 Fransız askeri ölmüştü. Yaşanan bu facia, Fransa ordusunun yakın tarihte yaşadığını en büyük kazalardan biri olarak kayıtlara geçti. Fransızlar, en son 1983 yılında Beyrut'ta yaşanan bir saldırıda 58 askerini kaybetmişti.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞLERDİ

Sürekli İslam karşıtı karikatürleriyle gündeme gelen Charlie Hebdo,bir kaç yıl önce, Hz. Muhammed ile ilgili hakaret dolu karikatürler yayınlamış ve İslam coğrafyasından büyük tepki görmüşlerdi. Karikatürlere gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20'ye yakın ülkede diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.