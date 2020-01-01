Yılın ilk günü yollar boş kaldı
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Yılın ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da 2020 yılının ilk gününde ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak üzere birçok bölgede trafikteki seyreklik dikkat çekti.

01.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:53
Yılın ilk günü yollar boş kaldı

'da 2020 yılının ilk gününde ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak üzere birçok bölgede trafikteki seyreklik dikkat çekti.

trafik verilerine göre, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 11'e kadar geriledi.

Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

Kaynak: AA

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: Yılın ilk günü yollar boş kaldı
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