Yılın Aşk Bombası Bir Zamanlar Çukurova'da Patladı

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile başarılı oyuncu Kerem Alışık aşk yaşadığı iddia edildi.

SET KRİZİ ÇIKMIŞTI

Dizi seti çalışanlarının işi bıraktığı ve dizinin uzun süre yayınlanmayacağı iddialarına karşı yapımcılar söylentileri yalanlamış ve dizinin yeni yayın günün açıklamıştı. Sette her şeyin yolunda olduğunu söyleyen yapımcılar ise yeni bölüm fragmanını yayınlayarak iddialarını önünü kesmişti.

AŞK BOMBASI PATLADI

Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinden gelen son haberler ise dizinin hayranlarını şaşırttı. Magazin basınına servis edilen habere göre dizinin başrol oyuncular Hilal Altınbilek ile başarılı oyuncu Kerem Alışık aşk yaşamaya başladı. Bu iddiaların sosyal medyada dolaşmasının ardından açıklamalar ard arda geldi.

YAŞ FARKI ORTAYA ÇIKTI

Dizi setinde başlayan aşk, dizinin hayranlarını ikiye böldü. Bazı izleyiciler ikiliyi çok yakıştırırken bazı izleyiciler ise bu aşkın kısa süreceğini iddia etti. İkili arasındaki yaş farkının sorun çıkaracağını düşünenler de çoğunlukta. Genç oyuncu Hilal Altınbilek 27 yaşında. Kerem Alışık ise 58 yaşında. İkili arasında 31 yaş fark var. Kısa sürede tüm magazin sitelerinde yer almaya başlayan haber sosyal medyada da hızlı yayılınca dizinin başrol oyuncularından Kerem Alışık resmi hesabından bir açıklama yaptı ve tüm bu iddiaları yalanladı.

KEREM ALIŞIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya atılan sette aşkları başladı iddialarına jet yanıt ilk olarak usta oyuncu Kerem Alışık'tan geldi. Birlikte oldukları iddia edilen Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek'ten Alışık gelişmelerin ardından bir açıklama yayınladı. Alışık açıklamasında şu sözleri dile getirdi: "Bir iddiaya göre denilerek, hiç bir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması." Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir.. Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim.. Saygıyla.." Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi gördü.