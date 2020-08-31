Yıldız Tilbe İstiklal Marşı'nı okudu
Yıldız Tilbe,30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Harbiye Açıkhava 'yı dolduran izleyicilerine 'İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutladı.
31.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:15
Yıldız Tilbe,30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Harbiye Açıkhava 'yı dolduran izleyicilerine 'İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutladı. Yıldız Tilbe'ye tüm dinleyicisi eşlik etti.
Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına eşlik etti.
Kaynak: Hürriyet