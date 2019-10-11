Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan

11.10.2019 14:42

Yıldız şarkıcı Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelttiği sert eleştirileriyle gündeme geldi. Çıkardığı makyaj markasıyla dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Rihanna, Vogue dergisine verdiği röportajda "Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

SALDIRGANLARA "AKIL HASTALARI" DEMİŞTİ

Ağustos ayında El Paso Texas ve Dayton Ohio'da üst üste düzenlenen, 31 can alan ve failleri beyaz olan katliamlarla ilgili Trump'ın "Alçakça eylem" demekle yetinmesine, Rihanna "Hımm, Donald terörizmi yanlış telaffuz ettin" paylaşımıyla tepki göstermişti. Daha sonra Trump, gazetecilerle sohbetinde, bu iki ayrı silahlı saldırının gerisindeki faillerden "Çok, çok ciddi akıl hastaları" diye söz etmişti.

"AKIL HASTASI BİZZAT KENDİSİ"

31 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, Vogue dergisine yaptığı değerlendirmede şu vurguda bulundu: "El Paso'daki aynı Walmart mağazasına aynı silahla bir Arap erkeğini koyun, Trump asla oturduğu yerden bunun 'akıl hastalığı sorunu' olduğu açıklamasını yapmazdı. Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor."

"BU TAMAMEN IRKÇILIKTIR"

Saldırıların insanların ırkına ve etnik kökenine göre sınıflandırıldığını söyleyen Rihanna "Ten rengine göre farklı sınıflandırılıyor. Bu yüze bir tokattır. Tamamen ırkçılıktır" dedi.