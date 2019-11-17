Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

17.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:09

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ve Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in çektirdiği son fotoğrafları ortaya çıktı.

Tiyatromuzun usta ismi Yıldız Kenter 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede saat 19:00 sıralarında yaşama veda etti. Haberi alan ünlü oyuncu Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora hastaneye gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen, "Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara'dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Bende çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salonu var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene o ben kutlama yaptık evinde. Onun 91'inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. içim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter'in durumu çok farklıydı. Kilyos'taki erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos'ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor" dedi.

Mustafa Alabora ise, "Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olsa. Nasıl bir oyuncu olduğun söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var" diye konuştu.

"DEĞERLİ BİR HOCAYI KAYBETTİK, HOCALARIN HOCASINI KAYBETTİK"

Yıldız Kenter'inde kadrosunda yer aldığı Beyaz Melek filminin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül de haberi alır almaz hastaneye gelerek ailesine başsağlığı diledi.

Hastane çıkışında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduğunu belirten Kırmızıgül, "Çok üzgünüm, ben ailesinin, hem sanat dünyasında tiyatro dünyasına, sinema dünyasının herkesin başı sağ olsun. Çok değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik. Benim hayatımda apayrı yeri var. Eğer Beyaz Melek varsa, orada yönetmenlik yaptıysam ben ona borçluyum. Benim o filmi çekmem gerektiğini bana Yıldız Hoca söylemişti. Bunu da ilk kez söylüyorum. Setin ilk gününde, sahnenin ilk planı için hazırlıklar yapıldıktan son motor diyeceğim zaman 'Bir saniye canikom' dedi. Biz hepimiz Gazanfer Özcan Nejat Uygur, Erol Günaydın ve çıkıp şunu söyledi, 'Sen hepimizin hocasısın. Biz sana inanıyor, güveniyoruz' dediler. İlk kez film çeken birisi için bu çok önemliydi. Çünkü gerçekten büyük bir set, ilk kez film çekeceğim. Bana söylediği o sözle, ekibin bütün oyuncularına o set bitene kadar görmeliydiniz. Birçok dizi ve film setinde bulundum ama Beyaz Melek'in seti beni gerçekten çok anlamlı, bir o kadar farklıydı. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu paylaşımında, "Tiyatromuzun usta ismi, duayen sanatçı Yıldız Kenter'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

Kaynak: DHA