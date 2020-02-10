Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!

10.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:41

92. Oscar Töreni'nden sonra, dünyaca ünlü isimler Vanity Fair Oscar Partisi'ne katıldı. 2020 Akadami Ödülleri'nde her ne kadar renksiz bir kırmızı halı ile karşılaşsak da, parti oldukça göz kamaştırıcıydı…



