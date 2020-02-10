Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!
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Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!

Aralarında Kim Kardashian, Kylie Jenner, Emma Roberts ve Adriana Lima'nın da olduğu yıldız isimler, 92. Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine akın etti. Bol dekolteli partide kadınlar adeta bacak şov yaptı...

10.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:41
Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!

92. Oscar Töreni'nden sonra, dünyaca ünlü isimler Oscar Partisi'ne katıldı. 2020 Akadami Ödülleri'nde her ne kadar renksiz bir kırmızı halı ile karşılaşsak da, parti oldukça göz kamaştırıcıydı…

Kaynak: Snob Magazin

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