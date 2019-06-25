Seçimi kaybeden Binali Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi

AK Parti tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan seçim sonrası Twitter'da bio'sunu güncelledi.

SEÇİMİN GALİBİ YÜZDE 54,21 OY İLE EKREM İMAMOĞLU OLDU

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını açıkladı. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21, Binali Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı. Seçime katılım oranı yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlara göre Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.

BİO'SUNU "AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olan bio'sunu, "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.