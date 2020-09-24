Yıldırım Mayruk'tan ağlatan veda
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Yıldırım Mayruk'tan ağlatan veda

24.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:11
Yıldırım Mayruk'tan ağlatan veda

TÜRK modasının terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal (1990-2020), tarihi Fişekhane'de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda etti.

TÜRK modasının terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal (1990-2020), tarihi Fişekhane'de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda etti.

Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray  podyuma çıktı.

Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı. Podyumda Mayruk'u uğurlayan Türkiye'nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu. İş adamı Sait Emir açılış konuşmasında, "Arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır'da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç." dedi. Gecede onur konuğu olarak ağırlanan Bülent Ersoy, Yıldırım Mayruk imzalı özel tasarım kıyafeti ve görkemli şapkasıyla ilgi odağı oldu. 

Oyuncu Mert Fırat ve sunucu Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın sunumuyla sınırlı sayıda yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen 60 yıl Türk modasına yön vermiş Grand Couturier Yıldırım Mayruk'un sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl tarafından yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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