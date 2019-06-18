Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi

İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde, en güçlü iki aday olan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında yapılan televizyon düellosu Alman basınının da gündeminde. Süddeutsche Zeitung gazetesi, ortak canlı yayına ilişkin haberinde "AK Parti'nin strateji değiştirdiği" yorumu yaptı.

Gazetenin değerlendirmesi şöyle:

"Erdoğan, Mart ayında ülke genelinde yapılan belediye seçimlerinden önce bizzat tansiyonu yükseltmiş, muhalefeti tümden terörle bağdaştırmış ve oylamayı ülke için bir beka sorunu olarak göstermişti. AK Parti şimdi bu stratejisini değiştiriyor. Başkan dikkat çekici bir biçimde kendini arka planda tutuyor. Erdoğan Pazar gününden önce İstanbul'da yapmayı planladığı mitingleri iptal ederek sahayı Yıldırım'a bıraktı.

"İMAMOĞLU AZ FARKLA ÖNDE"

O da düello esnasında ülkesine son 16 yılda hangi görevlerde 'hizmet' ettiğini anlattı. Ulaştırma bakanı, başbakan, meclis başkanı olarak… Bu biraz veda bilançosu gibi geldi kulağa. Türkiye'de genelde pek de güvenilir olmayan kamuoyu araştırma şirketleri, pazar günü yapılacak seçimde İmamoğlu'nu az farkla önde görüyor. Araştırmacıların ortak görüşü, televizyon düellosunun bunda bir değişiklik yaratmadığı yönünde.

"İMAMOĞLU MUHALEFET PARTİSİNİN POP STARI"

İmamoğlu, çeyrek asır önce Erdoğan'ın kariyerinin başladığı mega metropoldeki ilk seçimde elde ettiği sürpriz başarının ardından, çok uzun süre talihsiz sonuçlar alan muhalefet partisinin pop starı olarak görülüyor."

Kaynak: Deutsche Welle