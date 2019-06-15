Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti

Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti

Zonguldak'ta 13 yaşındaki bir çocuk evinin balkonundan düşme anını saniye saniye kaydetti.

Zonguldak Alaplı ilçesinde akşama karşı kısa süreli yağan yağmurla birlikte gökyüzünde beliren şimşekler heyecan yaşattı.

Alaplı ilçesinde 13 yaşındaki Miraç Eren isimli bir çocuğun evin balkonundan rast gele çekim esnasında o anları saniye saniye kaydetti. Yıldırım düşme anı saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedilirken, ilçedeki boş bir alana düşmesi faciayı önledi.

Kaynak: İHA
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