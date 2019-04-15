Yıldırım'dan Yavaş'a Tebrik: Keşke İmamoğlu da Bunu Yapsaydı

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Yavaş'ı tebrik ederek "Mansur Yavaş soyadı gibi yavaş hareket etmiş, süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiştir. Keşke sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Mazbata tartışmaları devam ederken gündeme ilişkin açıklamalar bulunan AK Partili Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Mansur Yavaş'ı tebrik edip şu ifadeleri kullandı:

Binali Yıldırım

"KEŞKE İMAMOĞLU DA BUNU YAPSAYDI"

"Seçmen ağırlığının CHP yönünde değiştirilmesi için planlanmış bir iş. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder. Tıbbi ilaç değil, seçmenin oyunu çalmak bir miada bağlı değildir. Seçimlerin bu hale gelmesini körükleyen rakip adaydır. Bu itiraz süreci her seçimde olmuştur. İki örnek var elimizde Mansur Yavaş soyadı gibi yavaş hareket etmiş, süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiştir. Ben tebrik ediyorum, sorumluluk taşımak bu. Keşke sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı. Tribün tribün dolaşacağına sakin sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi. Bu benim ikinci toplantım."