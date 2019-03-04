AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürüyor. Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

"METROBÜS TAMAM HİÇ MAZERET YOK BURAYA GELECEK"

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "İlk yapacağımız iş metrobüsü Büyükçekmece'ye uzatmak olacak. İlçeyi baştanbaşa kat edecek, 10 tane istasyonu olacak. Günde ortalama 125 bin Büyükçekmeceliye hizmet edecek. Metrodan bahsedildi. Her şeyi açık konuşalım. Metro ile ilgili biraz zamana ihtiyacımız var. Buranın arazisi oldukça sorunlu. Bunun incelenmesi gerekiyor. Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP zaten Büyükçekmece sınırına kadar geliyor. Sizin talebiniz biraz daha bu tarafa doğru gelsin, Bulgaristan'a doğru. Buna da bakacağız. Ben hayatımda altından kalkamayacağım bir sözü vermedim. Yapamayacağım işi söylemediğim gibi söz verdikten sonra altında kalmadım. Onun için metro işinde çok acele etmeyin, inceleyeceğiz. Çünkü bana gelen ilk rapor arazinin sıkıntılı olduğu. Başka güzergahlar denenecek. Ama söylendi. Üzerinde çalışacağız. Sizden istirhamım sıkıştırmayın. Nerede metro, hemen bugün dedi yarın nerede diye sormayın. Ama metrobüs tamam hiç mazeret yok buraya gelecek" dedi.

"ALIN TERİ HERKESTE VAR"

Gençlere girişimcilik atölyeleri kurulacağını belirten Yıldırım, "Gençler bilgisayarla çok uğraşıyor diye sızlanmak yerine o enerjiyi geleceğe, katma değere dönüştürmenin yollarını bulmalıyız. Beraber yapacağız. Gençlerimize girişimcilik atölyeleri kuracağız. Ne demek? Herkes fikrini getirsin, artık para akıl terinde. Alın teri herkeste var. Fark yapabiliyorsanız o zaman kazanıyorsunuz. Herkesin yaptığı işi yapıyorsanız yerinizde sayarsınız" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN KARARINI VERECEĞİZ"

Binali Yıldırım, "Benim sizden istediğim gaza gelmeyin, İstanbul'a başkan seçiyorsunuz, bunun kazası yok. Bu bir yerel seçim, ölüm kalım meselesi değil, İstanbulluyuz, İstanbul'un kararını vereceğiz. Onun için kararımızı verirken en iyi kararı verelim" dedi.

Kaynak: DHA