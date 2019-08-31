Bahçesinde üzüm toplayan kadın, yılan sokması sonucu hayatını kaybetti

Bahçesinde üzüm toplayan kadın, yılan sokması sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te evlerinin bahçesinde üzüm toplayan kadını yılan soktu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

31.08.2019 19:34
Bahçesinde üzüm toplayan kadın, yılan sokması sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde bahçede üzüm toplayan 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Kadriye Turhan'ı yılan soktu.

Yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turhan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.

Turhan'ın ölüm haberini alan yakınları, morgun önünde sinir krizi geçirdi.

Bahçesinde üzüm toplayan kadın, yılan sokması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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