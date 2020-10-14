Yılanın balığı yakaladığı an kamerada
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Yılanın balığı yakaladığı an kamerada

14.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:05
Yılanın balığı yakaladığı an kamerada

VAN Gölü'nde bir yılanın, inci kefali balığını yakaladığı an balıkçı tarafından görüntülendi.

VAN Gölü'nde bir yılanın, inci kefali balığını yakaladığı an balıkçı tarafından görüntülendi. Görüntüde yılanın, balığı ağzında yuvasına götürmesi yer aldı.

Gevaş İskelesi'nde görev yapan tekne kaptanı Mesut Avcı, iskelede yolcu beklerken, kıyıda bir hareketlilik gördü. Kıyıya yanaşıp bakan tekne kaptanı Avcı, yaklaşık bir metre boyundaki yılanın, ağzıyla tuttuğu ve Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığını kıyıya yanaştırmaya çalıştığını gördü. Bu görüntüyü çok nadir gördüğünü belirten Avcı, hemen cep telefonuyla bu anı kayıt altına aldı. Yaklaşık 30 saniye olan görüntülerde, yılanın avladığı balığı kıyıdan yüzerek kayalıklara götürürken görülüyor.

Mesut Avcı, "Teknenin üzerinde oturuyordum. Bir su sesi geldi. Aşağıya baktığımda bir yılan ağzında inci kefali tutmuş kıyıdan yuvasına doğru gidiyordu. Baktığımda baya bir şaşırdım. İlk defa böyle bir şeyi gördüm" dedi.

Yılanın balığı yakaladığı an kamerada
Yılanın balığı yakaladığı an kamerada
Yılanın balığı yakaladığı an kamerada
Yılanın balığı yakaladığı an kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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