Yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı

Yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı

Erzincan'da yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı.

Yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı

Erzincan'da yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı.

Erzincan'da derede balık tutan amatör balıkçı oltasını sudan çekince şaşkına döndü. Bugüne kadar böyle bir olaya karşılaşmadıklarını belirten balıkçı aynı oltada hem balık hem de yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Balık ile yılanın aynı oltada olması balıkçılar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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