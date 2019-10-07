Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı

07.10.2019 16:53

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Devlet Bahçeli'yle ilgili gündeme oturan paylaşımları için sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili paylaşımları bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu.

"AYYAŞ, YİNE ÇOK İÇMİŞSİN"

Yiğit Bulut, Prof. Dr. Mehmet Haberal hakkında "Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem...Eğer sayın Bahçeli hala oradaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli" diye yazdı. Haberal'ın MHP Milletvekili oğlu Erkan Haberal "Ayyaş, yine çok içmişsin" diye yanıt verdi.

YİĞİT BULUT YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Her iki isim de Tweetlerini kısa süre sonra sildi. Yiğit Bulut ve MHP'li bazı vekiller arasındaki bu atışma bir çok medya organında kriz şeklinde yorumlandı. Attığı tweeti sildiği için eleştirilen Yiğit Bulut ise bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaptı.

SEMİH YALÇIN SİLDİRMİŞ

Medyada dolaşan haberlerin kasıtlı yapıldığını savunan Bulut, Tweetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "bunların silinmesi daha doğru olur" demesi üzerine sildiğini açıkladı.