"Yeterli önlemler alınmıyor" diyen Fatih Portakal, doğum günü partisine katıldı

Koronavirüs salgın sürecinin başından itibaren Türkiye'de gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren Fatih Portakal'ın, 20 arkadaşıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uymadan katıldığı doğum günü kutlamasına sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma kararı almıştı.

Cuma günü başlayan tam kapanma sürecinin ardından yollar ve sokaklar önemli ölçüde boş kalsa da nüfusun büyük bir kısmı, kapanma sürecini geçirmek için yazlık bölgeleri tercih etmiş ve adeta akın akın sahil beldelerine gitmişti.

PORTAKAL'IN KATILDIĞI DOĞUM GÜNÜNDE KURALLARA UYULMADI

Tam kapanmayı yazlık bir bölgede geçirmeyi tercih eden isimlerden biri de Fatih Portakal oldu. Açıklanan kararın ardından Marmaris'e giden Portakal, burada bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılmayı da ihmal etmedi.

Tam kapanma ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenen bu kutlama sırasında çekilen bir fotoğrafı Portakal, sosyal medya hesabından, "Doğum günü kutladık. Mekanlar, tebessüm etmeyi bilen insanlarla güzel" notunu düşerek paylaştı.

Kurallara uyulmadı gözlenen bu paylaşım nedeniyle, sosyal medya kullanıcıları tarafından Fatih Portakal'a tepki gösterildi.

"UYGULANABİLİRSE SONUÇ İYİ OLACAKTIR" DEMİŞTİ

Tam kapanma kararlarının açıklanmasının ardından resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Fatih Portakal, "Aylardır Türk Tabipler Birliği'nin istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.

ELEŞTİRİLERE YANIT GELMEDİ

Portakal'ın yaptığı bu paylaşımın ardından bir doğum günü partisine katılması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından 'ironik' bulunurken, Fatih Portakal'dan konuyla ilgili bir açıklama ise henüz gelmedi.