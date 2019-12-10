Yetenekli çocuklar, "Bu İşte Bilim Var" etkinliğinde buluştu

10.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:51

Çocuklara bilimi sevdirirken, düşünme kabiliyetlerini arttırmak için Coşkunöz Holding tarafından gerçekleştirilen "Bu İşte Bilim Var" etkinliğine 200 çocuk katıldı.



Çocuklara bilimi sevdirirken, düşünme kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak hedefiyle Coşkunöz Holding tarafından hayata geçirilen "Bu İşte Bilim Var" etkinliğinin dördüncüsü düzenlendi. Bu yıl, "Mayasında Merak Var" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe 6-12 ve 13-17 yaş arası olmak üzere iki grupta toplam 200 çocuk katıldı. Coşkunöz Holding ve bağlı şirketlerde çalışanların çocuklarının katılımıyla, otonom sürüşten bilim girişimciliğine uzanan birbirinden ilham verici ve keyifli atölye çalışmaları yapıldı



Hizmet verdiği tüm sektörleri büyüten, yatırımlarıyla Türk ekonomisine ve sanayisine yüksek katkı sağlayan Coşkunöz Holding, diğer yandan geç nesillerin eğitimi ve çok yönlü gelişimi için çalışmalarına devam ediyor. Holdingin bu kapsamda 2016 yılında hayata geçirdiği "Bu İşte Bilim Var" etkinliğinin dördüncüsü, 30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde Bursa Podyum Sanat Mahal'de düzenlendi.



Coşkunöz Holding ve bağlı şirket çalışanlarının çocuklarının katıldığı etkinliğin bu yılki teması, "Mayasında Merak Var" olarak belirlendi. 6-12 ve 13-17 yaş arası olmak üzere iki grupta toplam 200 çocuğa yaş gruplarına göre farklı segmentlere indirgenen tasarım, üretim ve beyin-vücut koordinasyonu gerektiren eğitici ve eğlendirici atölyeler yapıldı.



Etkinlikte bilim virüsü yayıldı



Etkinliğin ilk gününde 13-17 yaş grubunda yer alan lise öğrencileri ağırlandı. Çocuklara ve gençlere bilim tutkusu bulaştırmayı amaçlayan sosyal girişim 'Bilim Virüsü' ile ortak hazırlanan programda; 'Bilim Her Yerde', 'Bilim Girişimciliği' ve 'Geleceğin Formülü' başlıklı interaktif atölye çalışmaları düzenlendi. 6-12 yaş arasındaki çocukların katıldığı etkinlikte ise 'Uçma Merakı', 'Yıldızlara Bakış' ve 'Otonom Sürüş' atölyeleri yapıldı.



"Gençler fikirleriyle hepimize ilham verdi"



"Bu İşte Bilim Var" projesi ve bu yılki etkinlik hakkında bilgi veren Coşkunöz Holding Kurumsal İletişim Kısım Müdürü Janset Beklen, "Modern ve üretken Türkiye'nin temeli olarak gördüğümüz çocukların bilimi sevmelerinin, bilimsel farkındalık ve deney yoluyla düşünme becerisi kazanmalarının büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. "Bu İşte Bilim Var" projesini de bu düşünceden hareketle, onların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve iletişim kabiliyetlerini geliştirmek adına başlattık. Bir yandan çocuklarımızı bilim ışığında araştırmaya teşvik ederek onların mucit yönlerini ortaya çıkarıyor, diğer yandan çevre bilincini yükseltmeye odaklanıyoruz. Bu yılki temamızı ise tarihin başlangıcından bu yana tüm yeniliklerin kökeninde var olan 'acaba' sorusundan yola çıkarak 'Mayasında Merak Var' olarak belirledik. Çocuklar da bizi yanıltmadı ve tüm atölye çalışmalarında yönelttikleri meraklı sorular ve sıra dışı fikirleriyle hepimize ilham verdiler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA