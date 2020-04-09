Yeşim Salkım: "Whitney Houston en çok anne olmayı sevdi" Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün sosyal paylaşım sitesi instagram üzerinden hayranlarıyla Amerikalı şarkıcı Whitney Houston'la birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

Salkım, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde arşivini düzenlerken bulduğu fotoğrafla ilgili; "Yıl 2000.. Eşiyle birlikte özel bir gece için İstanbul'a gelmişlerdi. O gece uzun sohbet ettik. Şarkıcılıktan çok anneliği konuştuk. Whitney Houston,benim en hayran olduğum kadın" dedi.

Kaynak: Bültenler