Yeşim Salkım, Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı

Şarkıcı Yeşim Salkım ile yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen arasındaki tartışma yeni alevlendi. Salkım, resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapan Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle çekilen fotoğraflarını yayınladı.

İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETMİŞTİ

AK Partiye yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, seçim sonrası Ekrem İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

GÜLBEN'İN SİYASİ LİDERLERLE OLAN POZLARINI PAYLAŞTI

Yeşim Salkım ise yıllardır arasının iyi olmadı Gülben Ergen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğraflarını birleştirerek "Al sen yorulma bak sana albüm yaptım ellerimle" notuyla Twitter hesabından yayınladı.