Yeşim Salkım, Cinsel Organını Gösterdiği İddia Edilen Kerimcan Durmaz'a Ateş Püskürdü

Fenomen Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Görüntülerin kendisine ait olmadığını söyleyen Durmaz'a ünlü isimlerden de tepki gelmeye devam ediyor. Son olarak Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Durmaz'a sitem etti.

Görüntülerin kendisine ait olmadığını söyleyen Kerimcan Durmaz, olay yaratan görüntünün kendisine ait olmadığını bir hesaptan geldiğini ve avukatına atarken hikaye kısmından paylaştığı söyledi.

"USULÜ, ADABI VE TERBİYEYİ ÖĞRETELİM"

Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen fenomene bir tepki de şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'dan geldi. Instagram hesabından video yayınlayan Salkım, şunları söyledi: "Görüntüler hakkında bir şey düşünmüyorum. Benim o insanlardan öğrenecek hiçbir şeyim yok. Tam aksine gelsinler biz usulü, adabı, terbiyeyi öğretelim. Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün çünkü su testisi su yolunda kırılır der eskiler olay budur destekleyenler düşünsün.

Kerimcan Durmaz

"ÜLKENİN ÇÖKÜŞÜ BÖYLE BAŞLADI"

Ülkenin çöküşü işte böyle başladı insanın bir mesleği bir yeteneği olur dedim diye beni taşlayanlar düşünsün şimdi şarkıcı olmayana şarkıcı oyuncu olmayana oyuncu cahil cühela herkese fenomen derseniz bunu da kabul eder oturursunuz. Aynı masaya çoluk çocuk oturanlar düşünsün. Kısaca bunların hepsi kralın soytarısıdır..."