Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Nil Ünal, sevgilisi tarafından dolandırıldı

04.09.2019 16:01

Usta oyuncu Kemal Sunal'la yer aldığı 1988 yapımı Sevimli Hırsız filminde başrolü paylaşan oyuncu Nil Ünal, sevgilisi Dikran Tosun'u "Mücevherlerimi alıp sırra kadem bastı" diye Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu. Dosya İstanbul'a gönderildi. Tosun'a 'güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

"ONLARI ERİTİP SANA KOLEKSİYON YAPACAĞIM"

Oyuncu, Kapalıçarşı'da dükkanı olan Dikran Tosun ile birlikte olmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra sevgilisi, sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi. Ünal mücevherlerini verince Tosun ortadan kayboldu, üstelik dükkanı da kapattı.

7 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Uzun süre Tosun'u arayan Ünal, sonunda onu Bodrum'da buldu. Ancak ne mücevherleri geri alabildi, ne de parasını. Bunun üzerine Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu. Dosya İstanbul'a gönderildi. Savcı Alican Çıldır ise, soruşturma sonrası Tosun'a 'güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

NİL ÜNAL KİMDİR?

Şarkıcı Gökben'in ablası olan Nil Ünal yılında İstanbul'da doğdu. Anne bir, baba ayrı olan şarkıcı Gökben (d.1951) ablasıdır.NilÜnal,1987 yılında "KocamınKarısı"adlı sinemafilmiiçinyaptığı görüşme sayesinde Müjdat Gezen iletanıştı.

1988 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Sevimli Hırsız" filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı.1988 yılında senaryosunu Aydemir Akbaş'ınyazdığı, yönetmenliğiniİbrahimTatlıses'inyaptığı"BirKulumİşte"filmindeİbrahim Tatlıses veAydemir Akbaş ile birlikte oynadı. 1990 yılındaşarkıcılığa başladı,8 senesolistlik yaptı. 2006 yılında yönetmenliğini ÜmitEfekan'ınyaptığı "Hasret" adlı dizide Nurcan karakterinicanlandırdı.