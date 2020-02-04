Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı

04.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:15

Türk sinemasının emektar oyuncularından, Antalya Altın Portakal Festivali'nin Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Ahmet Mekin'in (88) eşi Kumral Şükran Kurteli (82), Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde toprağa verildi.



Ahmet Mekin, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü Akdeniz Hastanesinde yaşamını yitiren 63 yıllık eşinin cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle ayakta dururken, gözyaşlarını tutamadı. Kurteli'nin cenazesi, vasiyeti üzerine, 1980 yılından beri eşi Ahmet Mekin'le birlikte yaşadığı Erdek'in Ocaklar Mahallesi'ne getirildi. Ocaklar Camisi'ndeki cenaze töreninde taziyeleri usta oyuncu Ahmet Mekin, kızları Zeynep Geven ve Kezban Şimşek ile birlikte kabul etti.



Törene, Kumral Şükran Kurteli'nin yakınlarının yanı sıra Erdek Belediye Başkanı Mimar Hüseyin Sarı, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, yönetmen Cevdet Mercan, Mekin'in oyuncu arkadaşı Ercan Reşat Demir, CHP Balıkesir eski milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma Belediyesi eski başkanı Dursun Mirza ve kalabalık bir topluluk katıldı.



Kurteli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Ocaklar Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cenazeye omuz veren oyuncu Ahmet Mekin de gözyaşlarını tutamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA