Yeşilçam Fimleri" Açık Hava Sinemasında Seyirciyle Buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, düzenlediği "Yeşilçam Film Günleri" kapsamında Türk sinemasının sevilen filmlerini, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'e kadar her cuma, cumartesi ve pazar geceleri Türk sinemasının sevilen filmlerinin gösterileceği "Yeşilçam Film Günleri" kuşağında bu hafta "Nereden Çıktı Bu Velet", "Bizim Aile" ve "Gözleri Ömre Bedel" adlı filmler var.

Türk halkının gönlünde yer etmiş filmleri izleyen vatandaşlara, patlamış mısır ve gazoz ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Dün Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında gösterilen, 1975 yapımı "Nereden Çıktı Bu Velet" adlı filmin başrollerinde Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hale Soygazi'nin yanı sıra Nisa Serezli, Nubar Terziyan, Murat Koçyiğit, Saadet Gürses Feridun Çölgeçen gibi usta oyuncular yer alıyor.

İki arkadaşın kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak isterken yaşadıkları komik olayların anlatıldığı filmi, Yeşilçam filmlerinin usta ismi Osman F. Seden yönetti. Hürrem Erman'ın yapımcılığını, Cahit Engin'in görüntü yönetmenliği üstlendikleri filmin senaryosunu ise Osman F. Seden, Zeki Alasya ve Metin Akpınar birlikte yazdı.

Bu akşam "Bizim Aile" seyirciyle buluşacak

Bu akşam saat 21.30'da ise 1976 yapımı "Bizim Aile" adlı film açıkhava sinemasında seyirciye gösterilecek. Türk sinemasının en sevilen sıcak aile komedilerinden biri olan yapımda Türk sinemasının usta oyuncusu Münir Özkul Hafize Ana Adile Naşit, Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Tarık Akan, usta oyuncular Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda da yer alıyor.

Yönetmenliğini Ergin Orbey'in, görüntü yönetmenliğini Kriton İlyadis'in yaptığı filmin senaryosu Sadık Şendil'e, müzikleri ise Melih Kibar'a ait.

Türk Sinemasının Sultanı "Yeşilçam Film Günleri"nde

Haftanın son gösteriminde 29 Temmuz Pazar gecesi Ülkü Erakalın'ın, Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ı unutturmayan filmi "Gözleri Ömre Bedel" sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosu Suavi Sualp ve Sadık Şendil'e ait filmin müziklerini Metin Bükey, görüntü yönetmenliğini Melih Sertesen ve Menasi Filmeridis yaptı. Dram türündeki filmde başrollerini Türkan Şoray, Cüneyt Arkın ve Ekrem Bora paylaşıyor.

Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen "Yeşilçam Film Günleri" kapsamında, 2 Eylül tarihine kadar her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 21.30'da sevilen Türk filmleri ücretsiz olarak gösterilmeye devam edecek.

Etkinlikler kapsamında gösterimi yapılacak diğer filmler ise şu şekilde:

- 28 Temmuz Cumartesi: Bizim Aile

29 Temmuz Pazar: Gözleri Ömre Bedel

3 Ağustos Cuma: Her Gönülde Bir Aslan Yatar

4 Ağustos Cumartesi: Hababam Sınıfı

5 Ağustos Pazar: Arım Balım Peteğim

10 Ağustos Cuma: Züğürt Ağa

11 Ağustos Cumartesi: Korkusuz Korkak

12 Ağustos Pazar: Tatlı Meleğim

17 Ağustos Cuma: Dermen

18 Ağustos Cumartesi: Kapıcılar Kralı

19 Ağustos Pazar: Öyle Olsun

24 Ağustos Cuma: Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

25 Ağustos Cumartesi: Sakar Şakir

26 Ağustos Pazar: Ah Güzel İstanbul

31 Ağustos Cuma: Petrol Kralları

1 Eylül Cumartesi: Hababam Sınıfı Tatilde

2 Eylül Pazar: Lüküs Hayat