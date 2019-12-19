Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği
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Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenciler tahta kaşıkları süsleme ve boya etkinliği yaptı.

19.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:42
Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

Haftası kapsamında öğrenciler tahta kaşıkları süsleme ve boya etkinliği yaptı.


Adıyaman İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri rengarenk kaşıklar yaptı. Sınıf öğretmeni Hayrullah Yüksel öncülüğünde sınıf öğrencileri tasarım beceri atölyesinde tahta kaşıkları süsleyerek tasarladı. Öğrenciler tahta kaşıkları önce boyadı sonra ise yapıştırmalar ile süsledi.


4-C sınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftasında farklı bir etkinliğe imza attı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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