Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği
Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenciler tahta kaşıkları süsleme ve boya etkinliği yaptı.
Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenciler tahta kaşıkları süsleme ve boya etkinliği yaptı.
Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri rengarenk kaşıklar yaptı. Sınıf öğretmeni Hayrullah Yüksel öncülüğünde sınıf öğrencileri tasarım beceri atölyesinde tahta kaşıkları süsleyerek tasarladı. Öğrenciler tahta kaşıkları önce boyadı sonra ise yapıştırmalar ile süsledi.
4-C sınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftasında farklı bir etkinliğe imza attı. - ADIYAMAN