Zonguldak'ta Kediler Arasında Çıkan Kavga Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürünü Yaraladı

Zonguldak'ta kavga eden iki kediyi ayırmak isteyen Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, il merkezinde yaşandı. Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, kendisinin sahiplendiği kedi ile komşusunun sahiplendiği iki kedinin kavga ettiğini görünce araya girip müdahalede bulunmak istedi. Kedilerin tırmalaması üzerine kolunda çizikler meydana gelen Bakır, kolundan yaralandı. Hastaneye başvuran Bakır'ın kolu sargıya alındı. Yaşadıklarını anlatan Abdullah Bakır, "Kavga eden kedileri ayırırken kolumu parçaladılar. Araya giren dayak yermiş. Gülü seven dikenine katlanır" dedi. - ZONGULDAK