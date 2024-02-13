ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer'e hayırlı olsun ziyareti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk'e ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ağırladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Rektör Özölçer'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Özölçer, misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Rektör Özölçer'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Köse'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Özölçer, misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Her iki ziyarette de Öztürk ve Köse Rektör Özölçer'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK