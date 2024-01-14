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Yozgat'ta vatandaş, şehit askerler adına Atatürk Anıtı önünde nöbet tuttu

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Yozgat'ta Bekir Korkmaz isimli vatandaş, Kuzey Irak'ta şehit olan askerler adına Atatürk Anıtı önünde 3 saat boyunca nöbet tuttu. Korkmaz, nöbetini Ulu Atatürk'e devrederek ayrıldı. Nöbet sonrasında konuşan Korkmaz, sınırların kayıtsız şartsız güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Bekir Korkmaz isimli vatandaş, Kuzey Irak'ta şehit olan askerler adına Atatürk Anıtı önünde 3 saat boyunca nöbet tuttu, "Nöbetimi Ulu Atatürk'üme, Başkomutanıma devrettim" diyerek, Atatürk anıtının önünden ayrıldı.

Yozgat'ta 66 yaşındaki Bekir Korkmaz isimli vatandaş, Pençe Kilit harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde askerlerin şehit olmasının ardından Türk Bayrağını göğsüne asıp, Yozgat Şehir Merkezindeki Atatürk Anıtı önünde 3 saat süreyle nöbet tutup, saygı duruşunda bulundu.

"SINIRLARIMIZIN KAYITSIZ, ŞARTSIZ GÜVENCE ALTINA ALINMASI LAZIM"

Nöbet sonrasında konuşurken göz yaşlarına da hakim olamayan Bekir Korkmaz, sınırların kayıtsız şartsız güvence altına alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yozgatlı vatandaşım. Bugün Kuzey Irak'ta şehit olan kardeşlerimin yarım kalmış nöbetlerini saygı duruşuyla beraber üç saat nöbetimi şu anda bitirmiş durumdayım. Nöbetimi ulu Atatürk'üme, Başkomutanıma devrettim. Allah bu millete şehit acısı yaşatmasın diyorum. Bu milletimizi idare edenlere diyorum ki; ne olur bu yavrularımıza sahip çıkalım. Sözleşmeyle, şunla buna olacak işler değildir. Sınırlarımızın kayıtsız, şartsız güvence azalması lazım. Bu millete bugün bir buçuk ayda salatalık fidesinin dahi yetişmediği yerde bir buçuk ayda asker yetiştiriyoruz, polis yetiştiriyoruz ve 10 yılını, 20 yılını dağlara vermiş katillerin önüne atıyoruz. Maalesef bunlar da bizim canımızı acıtıyor. Devletin kurumlarını bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Askerlik maalesef küçüldü (kısaldı)."

Kaynak: ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Bekir Korkmaz Yozgat Irak Güvenlik Yerel Haberler

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