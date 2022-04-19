Yozgat'ta 150 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılıyor

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta ilkbahar dönemi şap aşılama programı dolayısıyla 150 bin büyükbaş hayvan aşılanırken ay sonuna kadar 237 bin büyükbaş hayvanın aşılanması planlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde büyükbaş hayvan aşılama ve buzağılara küpeleme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda ekipler il genelinde 150 bin büyükbaş hayvanı aşılarken ay sonuna kadar 237 bin büyükbaş hayvanı aşılamayı planlıyor. Ekipler şap aşılamalarının yanı sıra, 0-6 ay arası buzağıların küpeleme ve kimliklendirme işlemleri ile dişi sığırların Brucela hastalığına karşı konjuktival (göz) aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Şap hastalığının hayvan ölümlerine sebebiyet verdiğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkan, "Şap hastalığı, tüm çift tırnaklı çiftlik hayvanlarında görülebilen salgın ve bulaşıcı, viral bir hastalıktır. Şap hastalığı ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra bu hastalık nedeniyle oluşan et ve süt gibi verim kayıpları çiftçilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir" dedi.

Yozgat'ta ilkbahar dönemi şap aşılama programı dolayısıyla 150 bin büyükbaş hayvanın aşılandığını da aktaran Özkaya, küpeleme ve kimliklendirme çalışmalarının da sürdürdüğünü söyledi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel