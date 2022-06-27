Yıllardır hayalini kurduğu akülü motora Kızılay sayesinde kavuştu

Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan ve içtiği sigara yüzünden bacaklarını kaybeden Ahmet Kaplan, yıllardır hayali olan akülü motora Kızılay gönüllüleri sayesinde kavuştu.

İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde ikamet eden ve 40 yaşındayken sigara yüzünden bacaklarını kaybeden Ahmet Kaplan (60), 20 yıldır tahta değnekleri ile hayata tutunmaya çalışıyordu. Kızılay Muradiye Temsilciliği gönüllüleri tarafından başlatılan kampanyanın ardından Kaplan'a akülü motor alınarak hediye edildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Temsilciliği Başkanı Selçuk Yay, "Bugün burada bu mutluğu hep birlikte yaşıyoruz. Bir iyilikle hayatın nasıl değiştiğini görüyoruz. Ahmet amcamız her gün kilometrelerce yolu tahta değnekleriyle gidip geliyordu. Zor anlarına şahit oluyorduk. İş adamlarımızın desteğiyle bugün Ahmet amcamızın akülü motorunu hediye ettik. İnşallah bu çalışmalarımız ilçemizdeki diğer engelli vatandaşlarımız için de olacaktık. Bugün anahtarını teslim ediyoruz. Buradan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sevginin ve iyiliğin egemen olduğu bir Muradiye dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Akülü motora kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Kaplan ise "Muradiye ilçesinde yaşıyorum. İki ayağım kesiktir. Kızlay'a çok teşekkür ederim. Yardım edenlerden Allah razı olsun" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel