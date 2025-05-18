Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki sanatçının kalça kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

Uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan 93 yaşındaki sanatçı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

AMELİYATA ALINDI

Yapılan tetkiklerde kalça kemiğinde kırık tespit edilen usta oyuncunun ameliyata alındı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in "Aşktan da Üstün", Tarık Dursun'un "Kelebekler Çift Uçar", Halit Refiğ'in "Gurbet Kuşları" ve "Bir Türk'e Gönül Verdim", Lütfi Ö. Akad'ın "Düğün", Atıf Yılmaz'ın "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve Feyzi Tuna'nın "Seni Kalbime Gömdüm" ile "Kuyucaklı Yusuf" adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in "İttihat ve Terakki" oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Abdülcanbaz"da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, "Geçmiş Zaman Elbiseleri", "Bir Yürek Satıldı", "Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep", "Bir Adam Yaratmak", "Denizin Kanı", "Bugünün Saraylısı", "Tatar Ramazan" ve "Not Defteri" gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.

1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Yerel
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Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Sağlıklı uzun ömür dileriz yeşilçamın beyefendi oyuncusu

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