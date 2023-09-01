Yeni adli yıl başladı

20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil bugün sona erdi. Muğla'da yeni adli yıl açılışı Cumhuriyet meydanında düzenlenen tören ile başladı.

"Adaletin tecellisi için kararlı şekilde mücadeleye devam edeceğiz"

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz, hayatlarını adalete adayan fedakar meslektaşlarımızı ve adliye personelimizi, hin terör saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Kuvvetler ayrılığının üç temel unsurundan birisi olan yargının insan hakları ve anayasanın teminatı olmakla birlikte toplum ile devlet arasındaki manevi bağır da koruyucusudur. Adalet teşkilatı olarak toplumun her kesiminin ve istisnasız tüm vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak adaleti aramaktan asla vaz geçmeyeceğiz. Adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Tüm ülke sathında olduğu gibi yeryüzü cenneti Muğla'mızda da adalet teşkilatımız görevini en iyi şekilde yerine getirme azmi ve kararlılığı içindedir. Her zaman olduğu gibi adaletin tecellisi noktasında kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Vira Bismillah"

Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Vekili Servet Çoban, "Aziz atam, kurduğun ve bizlere emanet etiğin Cumhuriyet'in geçen birinci asrında biz çalıştık, geliştik ve ilerledik. Değişmeyen tek şey, bağrımızdaki bağımsızlık ateşi, adalet duygumuz, ilerleme ve yükselme duygumuz. Değiştik, geliştik. Aksayan yönlerimiz yok mu, elbette var. Akif'in dediği gibi 'Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım' sözlerinde belirtildiği üzere biz de binalara sığmıyoruz atam. 5-6 yerde hizmet veriyoruz. Acilen bir araya gelmemiz hizmet açısından çok çok gerekli. Yine hafta sonlarında çağırdığımız, akşam saatlerinde az daha çalış dediğimiz, her daim başlarında ceberrut gibi durduğumuz çalışanlarımızın sayısı arttı da artı. Ama ekonomik durumları aynı şekilde artmadı. Verimli bir şekilde çalışmaları için maaşlarının düzeltilmesi temennimiz, arzumuz ve en önemlisi de talebimizdir. Bizler adalet sevdalısıyız. Adaleti hiçbir şeye değişmeyiz atam. Eğer adalet Gökova Körfezine demir atmış bembeyaz bir yelkenli ise artık demir alma vakti. Arkamızda Türk milletinin rüzgarı ile bugün Vira Bismillah" dedi.

Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün, "Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan savunmayı temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 adli yılını bu sene de kaygıyla kayılıyoruz. Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanmak ideallerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön şartıdır ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi ile mümkündür" dedi

Törene, Muğla Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonuna bağlı Hakimler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcıları ile Muğla Barosu üyeleri katıldı. - MUĞLA