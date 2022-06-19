'yaz Oyunları' Harbiye Açık Hava'da Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki 'Yaz Oyunları' devam ediyor.

İBB Şehir Tiyatroları, Açık Hava'da tiyatro geleneğini yaklaşık 70 yıldır sürdürüyor. İstanbul'un birçok yerinden gelen tiyatro seyircisi, dün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu doldurdu. Shakespeare'in '12. Gece'si, Serdar Biliş rejisiyle seyirciyle bir kez daha buluştu.

Aslı Öngören'in yönettiği, Carlo Goldoni'nin 'İki Efendinin Uşağı'yla başlayan Yaz Oyunları buluşması, Serdar Biliş'in yönettiği, William Shakespeare'in '12. Gece'si ile bu akşam devam edecek. Yaz Oyunları'nda 21 ve 22 Haziran'da, Tolga Yeter'in yönettiği, Moliere'in 'Hastalık Hastası' isimli oyunu da seyirciyle buluşacak.

Oyunların biletleri, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir. Açık Hava Yaz Oyunları, ağustos ayında yeni oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edecek.

ANKA / Yerel