Yalova'da Sahilde Gün Batımı Eşliğinde Film Keyfi

Yalova'da üç arkadaş sahilde yanlarında getirdikleri projeksiyon cihazı ve beyaz perde ile gün batımı eşliğinde film izledi.

İlginç görüntülerin adresi Yalova oldu. Akasya Plajı'na gelen 3 arkadaş, burada kurdukları projeksiyon ve beyaz perde ile sahilde gün batımı eşliğinde film izledi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında filmlerini izleyen gençler, gün batımına karşı sinema keyfini dolayasıya yaşadı. Film keyfine, sahilin dalga sesleri ve serin esintileri eşlik etti.

Gençler, projeksiyon cihazı ve beyaz perde ile plajı adeta açık hava sinemasına çevirdi. - YALOVA