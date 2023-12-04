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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı

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Bir anket çalışmasında Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, aldığı yüzde 58,5 oyla en başarılı 5 belediye başkanından biri olarak gösterildi. Ankete göre Tutuk, halkın takdirini kazanarak hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Bir anket şirketi tarafından en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir düzenlenen çalışmada Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, aldığı yüzde 58,5 oyla en başarılı 5 belediye başkanından biri olarak gösterildi.

2023 yılının en başarılı il belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirildi. Araştırma 19 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında 51 ilde toplamda 22 bin 310 katılımcı ile yapıldı. Ankete göre Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk en başarıl 5 belediye başkanı arasında yer aldı.

Anket hakkında görüşlerini dile getiren Tutuk, "4 yıldır kesintisiz olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da bu hizmetin karşılığını halkımızın taktirini alarak gördüğümüzde çalışma azmimiz daha da artıyor. Şartlar ne olursa olsun, mesai kavramı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her mahallemizde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte de halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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