Yalova Basın Birliği Dernek Merkezi Açıldı

Yalova'da yerel ve ulusal basın temsilcilerinin üyesi olduğu Yalova Basın Birliği Dernek Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Yalova Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği işbirliğiyle yapılan eğitim protokolü çerçevesinde kurulan Yalova Basın Birliği Dernek Merkezi'nin açılışı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapıldı. Açılışta konuşan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Belediyemiz, basın birliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir proje yürüttük. Bu projenin de amacına uygun bir şekilde başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Bütün gazeteci kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Burada aynı zamanda öğrencilerimiz de eğitim görecek" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan dernek merkezinin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise, "Şimdi daha çok çalışacağınız bir süreç geldi. Üç ay gibi bir süre yerel seçimimiz var. Allah sizlerle beraber bizlere de hayırlı olmasını nasip etsin. Hepinizin gününü kutluyorum ve yerinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Başkanı Cem Mete Okur ise konuşmasında "Üyelerimizin tamamı sahada, bu işe emek veren arkadaşlardan oluşuyor. Hepsinin katılımı basın birliği çatısı altında olması bizim için çok kıymetliydi. Bizim bu aşamaya gelmemize katkısı olan birçok kurum ve kuruluş vardı. Yalova Valiliğine, Yalova Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü katkıları çok fazla. Altınova Belediye Başkanımız Metin Oral, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yalova Güzel Sanatlar Lisesi yönetim ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından derneğin merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Programa belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra siyasi parti il başkanları basın mensupları ve öğrenciler katıldı. - YALOVA