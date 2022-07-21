Vatandaş istedi, Başkan Yılmaz çözüme kavuşturdu

Başkan Yılmaz, alt yapı sorununu BUSKİ ile görüşüp çözüme kavuşturdu

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi Dedeefendi Sokak sakinlerinin yaşadığı alt yapı sorununu BUSKİ ile görüşüp çözüme kavuşturdu.

Göreve geldiği günden bu yana 'yerinde ve birlikte yönetim' anlayışıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin dört bir yanında vatandaşın taleplerine göre hizmet üretiyor. Değirmenönü Mahallesi Dedeefendi Sokak sakinlerinin mahallelerindeki alt yapı sorununun çözüme kavuşturulması talebi üzerine harekete geçen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BUSKİ ile birlikte sokaktaki alt yapı sorununa neşter vurdu. Saha ziyaretleri çerçevesinde Dedeefendi Sokak sakinleriyle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve sokak sakinlerine süreçle ilgili bilgi verdi. Sokak sakinleri, taleplerine hızlıca cevap veren Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin işin besmelesi ve en büyük enerji kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Her vatandaşımıza Yıldırım'da eşit hizmet ulaştırmak için ekibimiz ile Yıldırım'ı karış karış geziyoruz. Sık sık hemşehrilerimizle bir araya geliyor, taleplerini ve sıkıntılarını birebir dinleyip çözüm yolları üretiyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız motivasyonla ilçemize en iyi hizmeti götürmek için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların taleplerine cevap verecek, yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye çalışıyoruz. Değirmenönü Mahallesi'ndeki hemşehrilerimizin yaşadığı alt yapı sorununu bizlere bildirmesi üzerine ekiplerimizle harekete geçtik. BUSKİ'nin desteğiyle şu anda mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Biz de devam eden çalışmaları yerinde inceledik, insanımızla buluşup bilgi alışverişinde bulunduk. Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizle buluşmaya, sorunlara yerinde çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.