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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, şehit Hamit Şahin'in babası Yılmaz Şahin ve aile bireyleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Vali Eldivan, şehit ailesine minnet ve vefa borçlarının olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, şehit Hamit Şahin'in babası Yılmaz Şahin ve aile bireyleriyle iftar sofrasında buluştu.

Bölücü terör örgütünün İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Hamit Şahin'in ailesiyle iftar sofrasında bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, "Siz değerli şehit aileleri, bizlere Şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlerimize minnet ve vefa borcumuz var. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet sizlere sabır ve sağlık diliyorum." dedi.

Şehit ailesiyle bir süre sohbette bulunan Vali Mustafa Eldivan, Şehit Polis Memuru Hamit Şahin ve bütün şehitlere yapılan duanın ardından ziyaretini sonlandırdı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Eldivan Yılmaz Şahin Yerel Politika Haberler

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