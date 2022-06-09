Vali Ayhan, tarım işçileriyle çalıştı - Haberler

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Vali Ayhan, tarım işçileriyle çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kolsuz - Yerel
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Vali Ayhan, tarım işçileriyle çalıştı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Göktepe kırsal mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerle birlikte çapa yaptı.

Vali Ayhan, tarım işçileriyle çalıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Göktepe kırsal mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerle birlikte çapa yaptı.

Vali Salih Ayhan, Göbeklitepe programı sonrası pamuk tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti. Tarlada çapa yapan işçilerin taleplerini dinleyen Vali Ayhan, Türkiye'de tarımsal üretimin lider şehirlerinden birinin Şanlıurfa olduğunu söyledi. Pamuğun üretimi ile ilgili bilgiler de alan Vali Ayhan, "Tarımda pamuk ve fıstık gibi üretimde lider ürünlerimizi Şanlıurfamız için sanayide markalaştırmalıyız. Bunun çabası içerisinde olacağız ve projeler geliştireceğiz" dedi.

Vali Ayhan, ziyaretinin ardından çocuklara hediyeler vererek gün içerisindeki programlarını sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Yerel

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