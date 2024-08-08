Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit uzman çavuş Seydi Ünlü'nün Seyitgazi Kümbet Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Aksoy, Somali'de görev yaptığı esnada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Ünlü'nün Seyitgazi Kümbet Mahallesinde yaşayan annesi Saniye Ünlü, abisi Gazi Ünlü ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidimizin annesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden ve ailesiyle bir süre sohbet eden Aksoy, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sağlıklı ömürler diledi. - ESKİŞEHİR