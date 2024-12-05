Vali Aksoy'dan Kadın Hakları Günü Kutlaması

Vali Hüseyin Aksoy, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Hoşnudiye Mahallesi Muhtarı Figen Rençber ve Lütfiye Mahallesi Muhtarı Nurcan Yıldırım'la bir araya geldi.

Hüseyin Aksoy ilk olarak, 5 dönemdir görevini yürüten Odunpazarı Lütfiye Mahallesi Kadın Muhtarı Nurcan Yıldırım'ı makamında konuk etti. Aksoy, gerçekleşen bu ziyaretin kadınların siyasi hayattaki temsiliyetinin önemini vurgulamak açısından çok kıymetli olduğunu ifade ederek "Kadınlarımız, tarihimiz boyunca toplumsal hayatımızın her alanında, millet ve devlet yapımızın merkezinde yer almıştır. Hem barışta hem de savaşta fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımız, bugün de birçok alanda başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Onlar, eğitimden sanata, bilimden siyasete, ekonomiden spora kadar pek çok alanda ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Bugün, kadınlarımızın başarıları ve emekleriyle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Atatürk'ü saygıyla anıyor, ülkemizin aydınlık geleceğinin inşasında büyük emekleri olan tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü 5 dönemdir muhtarlık görevini başarıyla devam ettiren Nurcan Yıldırım'ın nezdinde kutluyorum." dedi.

Muhtar Nurcan Yıldırım da Vali Aksoy'a teşekkürlerini dile getirerek "Bu özel günde böyle bir kabulde bulunmak benim için büyük bir onur. Kadın hakları konusundaki duyarlılığınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Görevimde en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Aksoy sonrasında, Tepebaşı Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber'i ziyaret etti. 4 dönemdir görevini yürüten Rençber'i kutlayan Aksoy, yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Konuyla ilgili olarak Aksoy, kadın haklarının savunulması ve kadınların her alanda güçlü bir şekilde yer almasının, toplumların ilerlemesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Mahalle sakinlerinin Rençber'e duyduğu güvenin, güçlü ve etkili bir yerel yönetim anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Kendisi sadece bir muhtar değil, aynı zamanda kadınlarımızın toplumsal hayattaki başarısının bir temsilcisidir. Böylesine uzun soluklu ve başarılı bir hizmet süreci, azim, kararlılık ve insan sevgisinin en güzel örneklerinden biridir. Kadınlarımızın önünde hiçbir engelin duramayacağına inanıyorum. Onlara fırsatlar sunulduğunda nasıl bir fark ortaya koyduklarını hep birlikte görüyoruz. Figen Hanım nezdinde tüm kadınlarımızı gönülden kutluyorum. Onların başarısı, hepimizin başarısıdır." şeklinde konuştu.

Rençber ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Atatürk'ün kendilerine verdiği bu hakkı en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR