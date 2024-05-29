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Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı İstanbul'da Düzenlendi

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Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) tarafından İstanbul'un tarihi Rami Kütüphanesi'nde birçok üniversitenin de ortak olduğu Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda üstün zekalı çocukların kavramsallaştırılması, eğitimi, tanılanması, gelecekteki istihdam stratejileri ve öğretmen eğitimlerine dair önemli konular ele alındı.

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) tarafından İstanbul'un tarihi Rami Kütüphanesi'nde birçok üniversitenin de ortak olduğu Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Düzenlenen çalıştayda üstün zekalı çocukların kavramsallaştırılması, eğitimi, tanılanması, gelecekteki istihdam stratejileri ve öğretmen eğitimlerine dair önemli konuları masaya yatırıldı.

Türkiye'nin Geleceği için Ramı Kütüphanesi'nde Bir Aradayız. Çalıştaya İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, TÜZDEV Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra birçok akademisyen, öğretmen, aile ve gönüllü katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Özer, düzenlenen çalıştayın üstün zekalı bireylerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve doğru yönlendirilmesinde büyük bir adım olduğunu belirtti.

TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ise, "Üstün zekalı ve deha çaplı çocuklar, ülkemiz ve tüm insanlık için beşeri sermayedir. Beşeri sermayesine sahip çıkan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Hatta onlar başka ülkelerin de sermayesini gasp ederler. Yerüstü hazinesi dediğimiz bu çocuklara sahip çıkamayan toplumlar ise yeraltı zenginliklerini işleyemezler ve dolayısıyla vatanlarına sahip çıkamazlar. Bütün yetkililerimizi ülkemizden beyin göçüne engel olmaya ve Allah'ın bütün toplumlar için lütfu olan bu çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar da, BİLSEM ve ARGEM ile çok sayıda üstün zekalı çocuğa eğitim sunulduğunu, bu çocukların ülke için bir nimet olduğunu, bu nimete sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, Eylül ayı sonu itibarıyla yerli ve milli, yapay zeka destekli Türk Ulusal Zeka Testinin (TUZÖ) faaliyete geçeceğini ve taramanın hızla yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de, "Yeni müfredatta farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmalarının ilk defa yer alması son derece önemlidir. Bu atılım ile üstün zekalı çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap verilebilecektir" dedi. Yelkenci, çalıştay sonuçlarına göre ARGEM, BİLSEM, öğretmen yetiştirme konularında gerekli önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi Davul Gül ise, "Kamu eli ile üstün zekalı çocukların eğitiminin yapılması son derece önemli. Ancak sürdürülebilirlik için STK'ların da bu konuda çalışması son derece kıymetli" diyerek, çalıştay sonucunda çıktılar ile yapılması gerekenlerden toplumun her kesimine görev düştüğü ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda; Üstün Zekalıların Tanımı ve Kavramsal Çerçeve, Hangi kavram doğru? Üstün Zekalı mı, Üstün Yetenekli mi, Özel Yetenekli mi? Dünyada hangi terimler kullanılıyor? Doğru tanım nasıl olmalı ve gerekçesi nedir? Üstün Zekalıların Eğitimi, Üstün zekalıların eğitim ihtiyaçları neler? Eğitimde karşılaşılan zorluklar nelerdir? Özel eğitim programları nasıl tasarlanmalı? Üstün Zekalıların Tanılanması, Üstün zeka nasıl belirlenir? Hangi ölçütler kullanılmalı? En doğru tanılama yöntemi nedir? Üstün Zekalılar için Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Üstün Zekalıların İstihdamı, İş dünyasında üstün zekalıların avantajları ve karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Üstün zekalıların istihdamı için stratejiler neler olmalı? İşyerlerinde üstün zekalıların yetenekleri nasıl daha iyi kullanılabilir? Öğretmen yetiştirme politikaları nasıl olmalı? Üstün Zekalıların İstihdamı: İş Dünyasında Devrim Üstün zekalı bireylerin iş dünyasında nasıl avantajlar sağladığı ve hangi zorluklarla karşılaştıkları konuları ele alındı.

Çalıştayda elde edilen önemli çıktılar, yakın zamanda bir politika belgesi haline getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyunun bilgisine sunulacak. Bu belgede, üstün zekalıların tanımı, eğitim ihtiyaçları, tanılanması ve istihdam stratejileri gibi konulara dair kapsamlı öneriler yer alacak. Tarihi Rami Kütüphanesi'nde bir araya gelen akademisyenler, öğretmenler ve uzmanlar bu özel çocukların eğitim ve istihdam ihtiyaçlarını belirleyerek Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir adım attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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